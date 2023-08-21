Honor представила доступный 5G‑смартфон

Honor анонсировал

пополнение линейки бюджетных

аппаратов — Honor Play 40S. Новинка получила производительный процессор, большой экран и привлекательную цену.

Производитель смартфонов

Основной особенностью устройства стал его 6,56-дюймовый экран TFT LCD с разрешением 720х1612 пикселей и обновлением 90 Гц, что обеспечивает плавную и комфортную работу интерфейса.

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus, дополняемый 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб внутреннего хранилища. Фотолюбителей порадует основная 13-мегапиксельная камера и фронтальная камера на 8 Мп. Смартфон получил хороший аккумулятор на 5200 мАч.

Смартфон поддерживает сети 5G, 4G и 3G, оснащен Wi-Fi, Bluetooth 5.1 и GPS. Стоимость новинки в Китае составляет всего 999 юаней, что примерно равно 12,7 тысячи рублей.