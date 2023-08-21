Россия разработает вечный двигатель для спутников

Российские ученые работают над созданием принципиального нового двигателя для спутников на низкой орбите. В качестве топлива космические аппараты будут использовать атмосферные газы — азот и кислород.

Такой двигатель будет собирать атмосферные газы, сжимать их и преобразовывать в плазму с использованием электроэнергии от солнечных панелей. Фактически, такой двигатель станет «вечным», так как топливо для его работы можно будет пополнять бесконечно.

Разработка двигателя предполагает создание трех ключевых модулей — первый будет отвечать за забор газов, второй за их преобразование, еще один за управление. Первые два модуля уже созданы, но пока не объединены в одну установку.

Среди проблем, которые предстоит решить исследователям — разница в скорости между спутником и потоком газов, необходимых для испытаний. Кроме этого, большая электропроводимость плазмы требует высокого напряжения в двигателе.