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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Россия разработает вечный двигатель для спутников

Источник:
«Техкульт»
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Российские ученые работают над созданием принципиального нового двигателя для спутников на низкой орбите. В качестве топлива космические аппараты будут использовать атмосферные газы — азот и кислород.

Такой двигатель будет собирать атмосферные газы, сжимать их и преобразовывать в плазму с использованием электроэнергии от солнечных панелей. Фактически, такой двигатель станет «вечным», так как топливо для его работы можно будет пополнять бесконечно.

Разработка двигателя предполагает создание трех ключевых модулей — первый будет отвечать за забор газов, второй за их преобразование, еще один за управление. Первые два модуля уже созданы, но пока не объединены в одну установку.

Среди проблем, которые предстоит решить исследователям — разница в скорости между спутником и потоком газов, необходимых для испытаний. Кроме этого, большая электропроводимость плазмы требует высокого напряжения в двигателе.

Тема: Человек и космос
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