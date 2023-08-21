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СТС снимет продолжение сериала «Тетя Марта»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СТС

СТС приступил к съемкам новых серий комедийного сериала «Тетя Марта», сообщила в понедельник пресс-служба телеканала.

Во втором сезоне в жизни главной героини Марты (Вита Корниенко) появляется сестра-близнец Юля (Вита Корниенко). Чтобы найти маму, которая оставила их в детском доме, девочки меняются местами.

Теперь Юле придется заботиться о дедушке (Юрий Кузнецов), решать проблемы с будущим опекуном Маратом (Александр Метелкин), соседом-актером (Сергей Епишев), блогером (Екатерина Кабак) и учительницей (Кристина Асмус), а Марте — привыкать к строгому опекуну Юли (Зоя Бербер) и ее вредному брату (Матвей Воронин).

«В новых сериях мне посчастливилось играть сразу двух героинь. Юля с Мартой довольно разные, но и общих черт у них много, все-таки они сестры. Понятны мне обе, но пока привычнее характер Марты. Ведь с ней я больше знакома», — цитирует актрису Корниенко пресс-служба СТС.

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