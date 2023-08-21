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Сериал «Телохранители» выйдет на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Телохранители»

Премьера комедийного сериала «Телохранители» про челябинских боксеров состоится на канале ТНТ в понедельник, 21 августа.

По сюжету, три боксера из Челябинска Юрок, Ящер и Туча перед вылетом на Чемпионат мира решают подзаработать на московском турнире по боям без правил. Но их тренер, узнав о нарушении спортивного режима, исключает ребят из сборной.

На прощальном ужине в ресторане герои ввязываются в конфликт с охраной известного московского адвоката. Впечатленный их спортивными навыками адвокат предлагает Ящеру, Юрку и Туче стать его телохранителями.

Главные роли в сериале исполнили Олег Гаас, Александр Левин и Егор Овчинников. Также в проекте снялись Сергей Маковецкий, Дмитрий Лысенков, Яна Кошкина, Анатолий Журавлев, Кристина Кучеренко.

Сериал «Телохранители» покажут с понедельника, 21 августа, в 20.00 на канале ТНТ.

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