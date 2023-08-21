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Подсчитано количество россиян без сбережений

Источник:
Sibnet.ru
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Более четверти граждан (27%) в России не имеют сбережений, следует из результатов социологического исследования ВЦИОМ, опубликованного на сайте центра.

При этом имеющие сбережения граждане предпочитают хранить их в рублях. Отмечается, что в российской валюте свои «свободные» деньги в настоящее время хранят 68% россиян.

В долларах США свои накопления хранят 6% сограждан, в евро и в других валютах — по 4% респондентов соответственно. 1% респондентов затруднился ответить на вопрос социологов, в какой валюте хранят сбережения.

Численность граждан, хранящих сбережения в долларах, с января прошлого года снизилась на 5%. В числе причин отказа от доллара — невыгодность валютных депозитов, риск их заморозки из-за санкций, вера в устойчивость национальной валюты, нежелание хранить наличную валюту.

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