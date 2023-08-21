Жители России выбрали лучших и худших правителей в истории

Петр I, Екатерина II и Иосиф Сталин — самые популярные в России правители, худшие лидеры в истории — Борис Ельцин и Михаил Горбачев, следует из результатов опроса исследовательской группы Russian Field.

Положительно к Петру I относятся 82% респондентов, к Екатерине II — 71%, к Иосифу Сталину — 65%, последнему почти не уступает Леонид Брежнев — 61%, приводит «Коммерсантъ» результаты опроса.

Негативнее всего россияне высказались о Борисе Ельцине (63%) и Михаиле Горбачеве (64%). Наименее известными персонами оказались Иван III, Александр I и Александр II: от 38% до 53% опрошенных просто не смогли дать оценку этим царям.

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), по чьему заказу был выполнен опрос, Дмитрий Орлов назвал третье место Сталина сенсацией. Лидерство Петра и Екатерины он объясняет, что для россиян важны проводимая ими политика интенсивного развития и модернизации.

Политолог Алексей Макаркин считает, что своей популярностью Петр и Екатерина обязаны школьным учебникам, а любовь к Сталину и Брежневу — следствие фрустрации старшего поколения.