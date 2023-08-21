Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство в НАТО.

«Мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО», — так ответил Зеленский на вопрос о возможности уступки украинских территорий в обмен на членство в НАТО на пресс-конференции с премьер-министром Дании.

Глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен 15 августа заявил, что Киев может получить членство в НАТО, уступив России часть территории, это может быть возможным решением. Позже он признал ошибочными эти слова.

«Видимо, у него передозировка случилась», — так прокомментировала слова Зеленского официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Белгород и Белгородскую область. В последнюю атаку в воскресенье, 20 августа, было выпущено 156 снарядов, сообщал глава региона Вячеслав Гладков.