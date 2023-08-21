Обнаружен источник мужского либидо

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили в мозге самцов мышей специфические нейронные цепи, отвечающие за сексуальное возбуждение, исследователи полагают, что те же цепи лежат в основе человеческой сексуальности.
«Мы выделили цепь в мозге самцов млекопитающих, которая управляет сексуальным распознаванием, либидо, половым поведением и удовольствием», — цитирует Stanford News профессора психиатрии и нейробиологии Нирао Шах.
Эксперименты показали, что уверенность самца мыши
в том, что незнакомая ему мышь — самка, активирует участок мозга,
который можно назвать центром либидо. Тот, в свою очередь, запускает
другие центры, которые отвечают за половое поведение и стимулируют
удовольствие. Так самец учится повторять действия в похожих обстоятельствах.
Ученые взяли взрослых самцов мышей, которые не видели
самок после того, как их отняли от груди в возрасте 3-4 недель. Исследователи
напрямую воздействовали на участок мозга мышей, который запускал либидо и
цепочку желания заняться сексом.
Обычно мыши после процесса отдыхали пять дней, но из-за
прямой стимуляции центра либидо в мозгу, они были сексуально активны через
секунду отдыха. Такая стимуляция приводила даже к попыткам спаривания
с неодушевленными объектами.
Исследование поможет создавать препараты для подавления сексуальных
цепей в мозге, или наоборот его усиления у мужчин, страдающих от отсутствия
желания.
«Если эти центры существуют у людей, и теперь мы знаем, где их искать, должно быть возможно разработать небольшие молекулы, которые можно будет использовать для регулирования этих цепей», — сказал Шах.