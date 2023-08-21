НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Обнаружен источник мужского либидо

Источник:
Sibnet.ru
218 0
Лабораторная мышь
Фото: © Sibnet.ru

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили в мозге самцов мышей специфические нейронные цепи, отвечающие за сексуальное возбуждение, исследователи полагают, что те же цепи лежат в основе человеческой сексуальности.

«Мы выделили цепь в мозге самцов млекопитающих, которая управляет сексуальным распознаванием, либидо, половым поведением и удовольствием», — цитирует Stanford News профессора психиатрии и нейробиологии Нирао Шах.

Эксперименты показали, что уверенность самца мыши в том, что незнакомая ему мышь — самка, активирует участок мозга, который можно назвать центром либидо. Тот, в свою очередь, запускает другие центры, которые отвечают за половое поведение и стимулируют удовольствие. Так самец учится повторять действия в похожих обстоятельствах.

Ученые взяли взрослых самцов мышей, которые не видели самок после того, как их отняли от груди в возрасте 3-4 недель. Исследователи напрямую воздействовали на участок мозга мышей, который запускал либидо и цепочку желания заняться сексом.

Обычно мыши после процесса отдыхали пять дней, но из-за прямой стимуляции центра либидо в мозгу, они были сексуально активны через секунду отдыха. Такая стимуляция приводила даже к попыткам спаривания с неодушевленными объектами.

Исследование поможет создавать препараты для подавления сексуальных цепей в мозге, или наоборот его усиления у мужчин, страдающих от отсутствия желания.

«Если эти центры существуют у людей, и теперь мы знаем, где их искать, должно быть возможно разработать небольшие молекулы, которые можно будет использовать для регулирования этих цепей», — сказал Шах.

Еще по теме
Перечислены вирусы для «боевых» комаров
Блокирующие синий свет очки оказались бесполезными
Представлен российский пистолет для заживления ран
Сибирские ученые создали прибор для быстрых анализов вирусов и рака
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как россияне будут отдыхать в 2024 году
Виторган саркастически высказался о России
Empress взломала новую игру
Нюша опубликовала сексуальные фото в честь 33‑летия
Обсуждение (0)
Картина дня
Китай задумал сделать БРИКС соперником G7
Назван единственный путь для победы Украины
Российская экспедиция на Луну провалилась
Редкая «Волга» двух губернаторов появилась в продаже
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
43
НАТО пообещало Украине поддержку «до победы»
37
Российская экспедиция на Луну провалилась
36
Киев бросил в бой последнее крупное подразделение
30
Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой»
27
ВСУ отказались наступать на Запорожском направлении