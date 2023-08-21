Обнаружен источник мужского либидо

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили в мозге самцов мышей специфические нейронные цепи, отвечающие за сексуальное возбуждение, исследователи полагают, что те же цепи лежат в основе человеческой сексуальности.

«Мы выделили цепь в мозге самцов млекопитающих, которая управляет сексуальным распознаванием, либидо, половым поведением и удовольствием», — цитирует Stanford News профессора психиатрии и нейробиологии Нирао Шах.

Эксперименты показали, что уверенность самца мыши в том, что незнакомая ему мышь — самка, активирует участок мозга, который можно назвать центром либидо. Тот, в свою очередь, запускает другие центры, которые отвечают за половое поведение и стимулируют удовольствие. Так самец учится повторять действия в похожих обстоятельствах.

Ученые взяли взрослых самцов мышей, которые не видели самок после того, как их отняли от груди в возрасте 3-4 недель. Исследователи напрямую воздействовали на участок мозга мышей, который запускал либидо и цепочку желания заняться сексом.

Обычно мыши после процесса отдыхали пять дней, но из-за прямой стимуляции центра либидо в мозгу, они были сексуально активны через секунду отдыха. Такая стимуляция приводила даже к попыткам спаривания с неодушевленными объектами.

Исследование поможет создавать препараты для подавления сексуальных цепей в мозге, или наоборот его усиления у мужчин, страдающих от отсутствия желания.

«Если эти центры существуют у людей, и теперь мы знаем, где их искать, должно быть возможно разработать небольшие молекулы, которые можно будет использовать для регулирования этих цепей», — сказал Шах.