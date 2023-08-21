Мари Краймбрери выпустила альбом «Почему у меня нет парня»

Певица Мари Краймбрери в понедельник, 21 августа, выпустила альбом «Почему у меня нет парня» в честь своего дня рождения.

21 августа Краймбрери исполнился 31 год. В честь этого события певица и выпустила новый альбом, куда вошли 10 совершенно новых треков. «Почему у меня нет парня» доступен эксклюзивно в «VK Музыке».

В «Шоу Воли» Краймбрери призналась, что поклонники в новом альбоме смогут получить ответы на вопросы о ее личной жизни.

Некоторые названия треков говорят сами за себя. Например, «Стало так (безразлично)» или «Я не понравлюсь твоей маме».