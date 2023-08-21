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Китай задумал сделать БРИКС соперником G7

Источник:
Sibnet.ru
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Китай намерен подтолкнуть партнеров по БРИКС к полноценному геополитическому соперничеству со странами «Большой семерки» (G7).

«Если мы расширим БРИКС, чтобы на него приходилась такая же доля мирового ВВП, как и на G7, тогда наш коллективный голос в мире станет сильнее», — заявил газете Financial Times неназванный представитель китайской делегации.

Будущее БРИКС вызывает напряженность между Китаем и Индией. Пекин рассматривает объединение как политическую силу, способную открыто выступать против Запада. Дели видит в БРИКС клуб, защищающий экономические интересы развивающихся стран.

БРИКС — это союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Организация основана в 2006 году. О желании вступить в БРИКС заявили Аргентина, Иран, Алжир, Египет, Эфиопия, Венесуэла, Белоруссия.

XV cаммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Политика #Мир
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