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Чат‑бот напугал пользователей загадочным видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © скриншот пользователя

Чат-бот My AI поделился коротким видео, которое вызвало испуг среди пользователей, в односекундном ролике можно было разглядеть пересечение стены и потолка.

Некоторые люди были удивлены и даже немного напуганы, так как не знали, что у бота есть такая возможность. Хотя видео, скорее всего, не имело какого-то особого смысла, но многие пользователи начали додумывать свои версии. Одни увидели потолок, другие подумали, что бот случайно снял интерьер их комнаты.

«Я даже испугался, что не только я получил это видео. Там, как будто, кусочек моей комнаты – стена и потолок. Это точно меня удивило», — написал один из пользователей с ником X.

My AI – это специальный чат-бот в Snapchat, который обычно помогает советами по разным вопросам. Но на этот раз он решил опробовать что-то новое и опубликовал это видео в разделе Stories, что удивило многих. Представители компании объяснили, что это был просто технический сбой, который уже исправили. «На данный момент My AI не поддерживает Stories», – добавил представитель компании.

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mosquito__2010

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mosquito__2010

Никакая работа не делается в пустую если она с добрыми намерениями.

mosquito__2010

Этот тип когда нибудь что нибудь говорил подобное об аллее ангелов в Донецке и о том какие именно процессы...

kygear

Бензоколонка не создаст ядерную бомбу.Одни центрифуги для разделения изотопов чего стоят.