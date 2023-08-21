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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Консультант Госдепа увидел единственный путь для победы Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Масштабная мобилизация и серьезное ведение войны могут быть единственным путем для успеха Украины в конфликте с Россией, такое мнение высказал политический консультант Госдепа и Пентагона Эдвард Люттвак.

«Вести войну серьезно, как и подобает национально-освободительной борьбе», — написал Люттвак в колонке для Welt.

По его словам, хотя население страны и сокращается, оно все еще превышает 30 миллионов человек, поэтому общую численность вооруженных сил потенциально можно довести до 3 миллионов.

«С такой силой войск Украина могла бы выиграть сражения и освободить свою территорию по старинке: в войне на истощение, как и большинство европейских войн за независимость», — считает Люттвак.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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mosquito__2010

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kygear

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