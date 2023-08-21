Масштабная мобилизация и серьезное ведение войны могут быть единственным путем для успеха Украины в конфликте с Россией, такое мнение высказал политический консультант Госдепа и Пентагона Эдвард Люттвак.

«Вести войну серьезно, как и подобает национально-освободительной борьбе», — написал Люттвак в колонке для Welt.

По его словам, хотя население страны и сокращается, оно все еще превышает 30 миллионов человек, поэтому общую численность вооруженных сил потенциально можно довести до 3 миллионов.

«С такой силой войск Украина могла бы выиграть сражения и освободить свою территорию по старинке: в войне на истощение, как и большинство европейских войн за независимость», — считает Люттвак.