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Суд лишил ИИ авторских прав

Источник:
Sibnet.ru
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Робот с планшетом
Фото: © Andrea De Santis / Unsplash License

Судья окружного суда США, Берил А. Хоуэлл, вынесла решение о том, что предметы искусства, созданные с использованием искусственного интеллекта (ИИ), не могут быть защищены авторским правом. Это заявление стало результатом рассмотрения иска, поданного Стивеном Талером, создателем алгоритма Creativity Machine.

Талер неоднократно пытался зарегистрировать авторские права на произведения искусства, созданные с помощью своего алгоритма, сообщает The Verge со ссылкой на материалы дела. Он хотел признать алгоритм автором, а себя владельцем произведения.

После последнего отказа, полученного в прошлом году, Талер обратился в суд с иском против Управления авторских прав США (USCO), утверждая, что отказ незаконен. Однако судья Хоуэлл в своем решении выразила мнение, что авторские права предоставляются только творческим работам, созданным с участием человека. 

Она подчеркнула, что концепция «человеческого авторства» ключевая для авторского права и не может быть применена к произведениям, созданным полностью искусственным интеллектом.

Хоуэлл признала, что наступила новая эпоха в сфере авторских прав, где художники все чаще используют ИИ в качестве инструмента для творчества. Она подчеркнула, что это приведет к возникновению сложностей в определении степени вовлеченности человека в создание произведений.

Райан Аббот, адвокат Талера, выразил недовольство решением судьи, подчеркнув, что они не согласны с ее толкованием закона. Представители юридической фирмы Brown Neri Smith & Khan LLP, представляющей интересы Талера, заявили о намерении подать апелляцию.

Ситуация, описанная в решении судьи Хоуэлл, стала лишь одним из многих примеров растущей юридической напряженности вокруг авторских прав и использования искусственного интеллекта. 

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В США были поданы иски против таких крупных компаний от авторов, утверждающих, что их произведения были незаконно использованы в обучении ИИ. Судебные разбирательства в этой сфере приобретают все большее значение, формируя новые нормы и прецеденты.

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