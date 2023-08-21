Объявлены наставники нового «Голоса»

Первый канал объявил наставников проекта «Голос. Уже не дети», который соберет участников из старых сезонов детского «Голоса».

Наставниками «Голос. Уже не дети» будут Дмитрий Билан, Егор Крид, Пелагея и Полина Гагарина.

Все наставники когда-либо уже сидели в жюри взрослого и детского «Голоса», но в таком составе встретятся на площадке впервые.

В проекте «Голос. Уже не дети» выступят повзрослевшие участники предыдущих сезонов детского «Голоса». Место ведущей проекта вновь займет Яна Чурикова. Дата выхода проекта в эфир пока не сообщается.