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Объявлены наставники нового «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Первый канал объявил наставников проекта «Голос. Уже не дети», который соберет участников из старых сезонов детского «Голоса».

Наставниками «Голос. Уже не дети» будут Дмитрий Билан, Егор Крид, Пелагея и Полина Гагарина.

Все наставники когда-либо уже сидели  в жюри взрослого и детского «Голоса», но в таком составе встретятся на площадке впервые.

В проекте «Голос. Уже не дети» выступят повзрослевшие участники предыдущих сезонов детского «Голоса». Место ведущей проекта вновь займет Яна Чурикова. Дата выхода проекта в эфир пока не сообщается.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Гитлер вообще русских за людей не считал, потом пожалел. Высокомерие граничащее с нацизмом таких как...

kygear

Бензоколонка не создаст ядерную бомбу.Одни центрифуги для разделения изотопов чего стоят.

Asd10

Форумные либералы тоже от страха видимо попрятались. 😆

mosquito__2010

Хороший вопрос. Типичная тактика западных мерзавцев - прикрываясь гражданской инфраструктурой создают...