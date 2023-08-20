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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина получит 42 истребителя F-16

Источник:
Sibnet.ru
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Дания и Нидерланды передадут Украине истребители F-16 после завершения обучения летчиков ВСУ и выполнения других условий, сообщило Минобороны Дании.

«Условия включают, помимо прочего, успешно отобранный, протестированный и обученный украинский персонал для F-16, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику», — говорится в сообщении ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале написал, что страна получит 42 самолета.

У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Армия #Военная политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

Гитлер вообще русских за людей не считал, потом пожалел. Высокомерие граничащее с нацизмом таких как...

Asd10

Форумные либералы тоже от страха видимо попрятались. 😆

kygear

Бензоколонка не создаст ядерную бомбу.Одни центрифуги для разделения изотопов чего стоят.

Alhazred

Не понимаю, для чего его до сих пор в ЕС держат на этой должности? Ну баран же полный.