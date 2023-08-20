Украина получит 42 истребителя F-16

Дания и Нидерланды передадут Украине истребители F-16 после завершения обучения летчиков ВСУ и выполнения других условий, сообщило Минобороны Дании.

«Условия включают, помимо прочего, успешно отобранный, протестированный и обученный украинский персонал для F-16, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику», — говорится в сообщении ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале написал, что страна получит 42 самолета.

У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.