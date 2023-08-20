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ГИБДД разрешила подкрашивать автомобильные номера

Источник:
Sibnet.ru
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Автовладельцы могут подкрашивать регистрационный знак, если на нем стерлась черная краска, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Черные символы можно попробовать аккуратно подкрасить самостоятельно», — цитирует Черникова журнал «За рулем».

Глава ГИБДД уточнил, что световозвращающую пленку, которой покрыто поле регистрационного знака, своими силами восстановить невозможно — если она повреждена, придется заказать изготовление дубликата.

Требования к автомобильным знакам прописаны в ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».

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