НАВЕРХ

ЦСКА заявит Федотова, несмотря на дисквалификацию IIHF

Источник:
Sibnet.ru
160 0
Хоккеист Иван Федотов
Фото: © Федерация хоккея России

Вратарь Иван Федотов будет играть за ЦСКА с 1 сентября в КХЛ, несмотря на дисквалификацию со стороны международной федерации (IIHF), заявил главный тренер «армейцев» Сергей Федоров.

IIHF 14 августа запретила Федотову играть в национальных и международных турнирах до конца года за нарушение правил трансферов. Федерация признала действующим контракт хоккеиста с «Филадельфией».

«Текущее развитие событий официальные представители ЦСКА обозначили четко. Иван подписал контракт с ЦСКА и будет выступать во внутреннем чемпионате с 1 сентября», — заявил Федоров в интервью «Чемпионату».

По его словам, Федотов «хочет вернуть свою карьеру на высший уровень, защищать интересы клуба и сборной России, когда представится такая возможность».

Федотов в прошлом году подписал контракт с «Филадельфией Флайерз», но не смог уехать в США. Его задержали в Санкт-Петербурге и отправили в воинскую часть. Он отслужил в армии год.

Еще по теме
ST и Люся Чеботина бесплатно споют для болельщиков «Сибири»
Панарин лишился ружья за стрельбу в неположенном месте
Хоккеист Родион Амиров умер в 21 год от опухоли мозга
Билеты на открытие «Сибирь‑Арены» еще можно получить бесплатно
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
Двухкратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева
Народный фронт исключит Исинбаеву из руководства
25.07.2023 11:35
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева
Песков напомнил о заслугах Исинбаевой перед Россией
21.07.2023 10:33
info.sibnet.ru
Глава Дагестана выступил против чемпионки Елены Исинбаевой
19.07.2023 15:30
info.sibnet.ru
Звезда OnlyFans показала грудь после победы в боксе. ВИДЕО
17.07.2023 13:22
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Картина дня
«Луна-25» потерпела крушение
Мирные планы Запада не устроят ни Россию, ни Украину
Дрон атаковал железнодорожный вокзал в Курске
ГИБДД разрешила подкрашивать автомобильные номера
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

max5

я один сразу подумал про антиматерию? на деле же, ничего эпичного кроме названия(((Haзвaниe «aнтимaтepиaльнaя...

vad7958

А какие зто граждане в Волгограде были против памятника т.Сталину,местная единая россия наверно))))?

Asd10

А че его проверять то... Сталин он че, под анафемой штоле??

mosquito__2010

Гитлер вообще русских за людей не считал, потом пожалел. Высокомерие граничащее с нацизмом таких как...