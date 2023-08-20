ЦСКА заявит Федотова, несмотря на дисквалификацию IIHF

Вратарь Иван Федотов будет играть за ЦСКА с 1 сентября в КХЛ, несмотря на дисквалификацию со стороны международной федерации (IIHF), заявил главный тренер «армейцев» Сергей Федоров.

IIHF 14 августа запретила Федотову играть в национальных и международных турнирах до конца года за нарушение правил трансферов. Федерация признала действующим контракт хоккеиста с «Филадельфией».

«Текущее развитие событий официальные представители ЦСКА обозначили четко. Иван подписал контракт с ЦСКА и будет выступать во внутреннем чемпионате с 1 сентября», — заявил Федоров в интервью «Чемпионату».

По его словам, Федотов «хочет вернуть свою карьеру на высший уровень, защищать интересы клуба и сборной России, когда представится такая возможность».

Федотов в прошлом году подписал контракт с «Филадельфией Флайерз», но не смог уехать в США. Его задержали в Санкт-Петербурге и отправили в воинскую часть. Он отслужил в армии год.