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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Американский разведчик назвал поставляемую Украине технику мусором

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вашингтон отправляет на Украину военную технику, которую можно описать только словом «мусор».

«Мусор, стопроцентный мусор. И мы это знаем, мы это признали», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, США поставляют Киеву старые танки и не предоставляют средства для их модернизации. Он считает, что такой подход со стороны Вашингтона лишь вредит военным Вооруженных сил Украины.

По его мнению, было бы лучше передавать Киеву старую модернизированную советскую технику, которой украинские военные умеют пользоваться, которая соответствует их доктрине и тактике.

«Но мы продолжаем поставлять эту новую для них технику — они не знают, как ее использовать, они неправильно применяют ее», — добавил Риттер.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Армия
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Топ комментариев

max5

я один сразу подумал про антиматерию? на деле же, ничего эпичного кроме названия(((Haзвaниe «aнтимaтepиaльнaя...

vad7958

А какие зто граждане в Волгограде были против памятника т.Сталину,местная единая россия наверно))))?

Asd10

А че его проверять то... Сталин он че, под анафемой штоле??

mosquito__2010

Гитлер вообще русских за людей не считал, потом пожалел. Высокомерие граничащее с нацизмом таких как...