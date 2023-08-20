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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Мирные планы Запада не устроят ни Россию, ни Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Запад разрабатывает мирные соглашения урегулирования конфликта на Украине, но их условия не отвечают интересам как Москвы, так и Киева.

«Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению (военной операции), но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы», — пишет The Wall Street Journal.

Главная цель Украины — восстановление территориальной целостности, возвращение Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Но такие союзники страны, как США и Германия, считают ее отдаленной из-за излишних затрат и рисков.

Российская сторона отказывается от любых мирных инициатив, в которых бы не был признан ее суверенитет над утраченными Украиной регионами.

По мнению автора публикации, из-за отсутствия четких и достижимых стратегических целей конфликт может длиться годами. 

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Конфликты
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Топ комментариев

max5

я один сразу подумал про антиматерию? на деле же, ничего эпичного кроме названия(((Haзвaниe «aнтимaтepиaльнaя...

vad7958

А какие зто граждане в Волгограде были против памятника т.Сталину,местная единая россия наверно))))?

Asd10

А че его проверять то... Сталин он че, под анафемой штоле??

mosquito__2010

Гитлер вообще русских за людей не считал, потом пожалел. Высокомерие граничащее с нацизмом таких как...