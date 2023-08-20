Запад разрабатывает мирные соглашения урегулирования конфликта на Украине, но их условия не отвечают интересам как Москвы, так и Киева.

«Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению (военной операции), но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы», — пишет The Wall Street Journal.

Главная цель Украины — восстановление территориальной целостности, возвращение Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Но такие союзники страны, как США и Германия, считают ее отдаленной из-за излишних затрат и рисков.

Российская сторона отказывается от любых мирных инициатив, в которых бы не был признан ее суверенитет над утраченными Украиной регионами.

По мнению автора публикации, из-за отсутствия четких и достижимых стратегических целей конфликт может длиться годами.