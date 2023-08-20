АвтоВАЗ сохранил цены только на самые бюджетные Lada

Почти все автомобили Lada подорожали, не изменилась только рекомендованная стоимость всей линейки Granta и начальных вариантов Niva и Vesta.

Остальные модели выросли в стоимости на 1,2-5,3%, что равно 20-65 тысячам рублей.

Флагманская Vesta NG, которая стала дороже на 20 тысяч рублей в исполнениях Life, Enjoy и Techno. На столько же подорожала Vesta Cross.

Niva Legend в топовых версиях подорожала на 30-40 тысяч рублей, а Niva Travel – на 50-65 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Рекомендованная розничная цена Lada Granta осталась на уровне 700 тысяч рублей.