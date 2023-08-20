НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ сохранил цены только на самые бюджетные Lada

Источник:
Sibnet.ru
263 1

Почти все автомобили Lada подорожали, не изменилась только рекомендованная стоимость всей линейки Granta и начальных вариантов Niva и Vesta.

Остальные модели выросли в стоимости на 1,2-5,3%, что равно 20-65 тысячам рублей.

Флагманская Vesta NG, которая стала дороже на 20 тысяч рублей в исполнениях Life, Enjoy и Techno. На столько же подорожала Vesta Cross.

Niva Legend в топовых версиях подорожала на 30-40 тысяч рублей, а Niva Travel – на 50-65 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Рекомендованная розничная цена Lada Granta осталась на уровне 700 тысяч рублей.

Тема: Русские машины
АвтоВАЗ вернет цвета металлик
АвтоВАЗ вернул производство Lada Largus
АвтоВАЗ пообещал сохранить цены на бюджетные модели
Кроссовер X-Cross 5 появился на сайте Lada
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Опасное вождение
Самое популярное
Как россияне будут отдыхать в 2024 году
Виторган саркастически высказался о России
Зрители потребовали лишить «Оскара» Сандру Буллок
Empress взломала новую игру
Обсуждение (1)
Картина дня
Мирные планы Запада не устроят ни Россию, ни Украину
Дрон атаковал железнодорожный вокзал в Курске
Экономист предсказал скачок инфляции через месяц
Киев признал ущербность своих самолетов перед российскими
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

max5

я один сразу подумал про антиматерию? на деле же, ничего эпичного кроме названия(((Haзвaниe «aнтимaтepиaльнaя...

vad7958

А какие зто граждане в Волгограде были против памятника т.Сталину,местная единая россия наверно))))?

Asd10

А че его проверять то... Сталин он че, под анафемой штоле??

mosquito__2010

Гитлер вообще русских за людей не считал, потом пожалел. Высокомерие граничащее с нацизмом таких как...