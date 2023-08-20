Экономист предсказал скачок инфляции через месяц

Скачок инфляции в России может случиться через 1-1,5 месяца, считает доктор экономических наук Евгений Гонтмахер.

Недавнее падение курса российской валюты до 100 рублей за доллар было «экстремальной ситуацией», а «система, которая влияет на курс доллара к рублю, стала безумно сложной и мало предсказуемой», сказал Гонтмахер в программе RTVI «Что это было».

Экономит уверен, что курс «немножко успокоится», вряд ли будут какие-то колебания.

«Тем более что было объявлено, что с некоторыми экспортерами договорились, чтобы они все-таки валютную выручку сюда привозили. То есть долларов и евро будет побольше, и в результате курс останется. Но через месяц-полтора мы увидим с вами, конечно, скачок инфляции», — заявил Гонтмахер.

По его словам, инфляция связана с подорожанием импорта. «Те же комплектующие, логистика, кстати говоря, которая часто идет за эту валюту. И люди <…> увидят в магазинах, что, условно говоря, какая-то крупа стоила 50 рублей, а будет 55 рублей», — добавил специалист.