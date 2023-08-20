Киев признал ущербность своих самолетов перед российскими

Украинские военные самолеты попадают в зону поражения сразу после взлета с аэродрома, поскольку по своим техническим характеристикам значительно уступают российским, заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

«Мы не успеваем еще подняться с аэродрома, а наш самолет уже в зоне поражения самолета противника. При выполнении задания на нашего пилота идет от пяти до девяти самолетов разных типов», — сказал Олещук в эфире украинского телеканала «Рада».

Командующий ВС сравнил имеющиеся у Украины самолеты МиГ-29 и Су-27 с российскими Су-35. Радиолокаторы Су-35 видят на 400 километров, а МиГ-29 и Су-27 — всего на 80-90 километров. Зона поражения у Су-35 более 200 километров, тогда как у украинских — от 20 до 40 километров.

Чтобы завоевать господство в воздухе, Украине необходимы истребители четвертого поколения, добавил Олещук. По его словам, страна нуждается в американских истребителях F-16, шведских Gripen, британских Eurofighter Typhoon и французских Rafale.