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Дрон атаковал железнодорожный вокзал в Курске

Источник:
Sibnet.ru
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Украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол», — написал Старовойт в телеграм-канале.

Железнодорожный вокзал располагается в центральной части Курска, расстояние до границы с Украиной составляет порядка 150 километров.

Курская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. 10 августа на подлете к Курску силами ПВО были сбиты два дрона, сообщал губернатор.

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Топ комментариев

max5

я один сразу подумал про антиматерию? на деле же, ничего эпичного кроме названия(((Haзвaниe «aнтимaтepиaльнaя...

vad7958

А какие зто граждане в Волгограде были против памятника т.Сталину,местная единая россия наверно))))?

Asd10

А че его проверять то... Сталин он че, под анафемой штоле??

mosquito__2010

Гитлер вообще русских за людей не считал, потом пожалел. Высокомерие граничащее с нацизмом таких как...