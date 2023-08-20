Дрон атаковал железнодорожный вокзал в Курске

Украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол», — написал Старовойт в телеграм-канале.

Железнодорожный вокзал располагается в центральной части Курска, расстояние до границы с Украиной составляет порядка 150 километров.

Курская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. 10 августа на подлете к Курску силами ПВО были сбиты два дрона, сообщал губернатор.