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Уголовное дело о педофилии против Майкла Джексона возобновили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Constru-centro / CC BY-SA 4.0

Апелляционный суд Калифорнии возобновил иски о педофилии в отношении певца Майкла Джексона спустя 14 лет после смерти артиста.

Речь идет об исках хореографа Уэйда Робсона и актера Джеймса Сейфчака, которые утверждают, что Майкл Джексон совратил их, когда они были детьми.

Впервые Робсон и Сейфчак подали иски против Джексона в 2013 году, спустя четыре года после смерти знаменитости. Тогда суд их отклонил.

«Мы по-прежнему полностью уверены, что Майкл невиновен. Эти обвинения противоречат всем заслуживающим доверия доказательствам и независимым подтверждениям. Они впервые были сделаны только спустя годы после смерти Майкла людьми, которые замотивированы только деньгами», — цитируют СМИ защиту покойного певца.

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