Умер популярный пес из мемов

Пес пароды сиба-ину Болтци, ставший героем мемов во времена пандемии, умер от болезни, питому было 12 лет, сообщила хозяйка животного в соцсетях.

«Не грустите, пожалуйста — помните, сколько радости круглолицый сиба-ину принус миру, скольким людям помог во время пандемии. Миссия завершена», — говорится в аккаунте животного в социальной сети.

Хозяйка Болтци также сообщила, что в 2022 году псу диагностировали лейкемию, а 18 августа он умер во время процедуры торакоцентеза.

Пес Болтци прославился в Сети мемом про сиба-ину антиподов: мускулистого качка Доге и плачущего размазню Чимса, которые символизируют сравнение прошлого и настоящего.