НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Умер популярный пес из мемов

Источник:
Sibnet.ru
448 0

Пес пароды сиба-ину Болтци, ставший героем мемов во времена пандемии, умер от болезни, питому было 12 лет, сообщила хозяйка животного в соцсетях.

«Не грустите, пожалуйста — помните, сколько радости круглолицый сиба-ину принус миру, скольким людям помог во время пандемии. Миссия завершена», — говорится в аккаунте животного в социальной сети.

Хозяйка Болтци также сообщила, что в 2022 году псу диагностировали лейкемию, а 18 августа он умер во время процедуры торакоцентеза.

Пес Болтци прославился в Сети мемом про сиба-ину антиподов: мускулистого качка Доге и плачущего размазню Чимса, которые символизируют сравнение прошлого и настоящего.

Еще по теме
Пуму привезли в новосибирский зоопарк
Определен пол котят барса в Саяно‑Шушенском заповеднике
Обезьяна научилась играть в Minecraft
Сразу четверых ирбисов засняли на Шапшальском хребте Алтая
смотреть все
Жизнь #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как россияне будут отдыхать в 2024 году
Виторган саркастически высказался о России
Зрители потребовали лишить «Оскара» Сандру Буллок
Empress взломала новую игру
Обсуждение (0)
Картина дня
Мирные планы Запада не устроят ни Россию, ни Украину
Дрон атаковал железнодорожный вокзал в Курске
Экономист предсказал скачок инфляции через месяц
Киев признал ущербность своих самолетов перед российскими
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

max5

я один сразу подумал про антиматерию? на деле же, ничего эпичного кроме названия(((Haзвaниe «aнтимaтepиaльнaя...

vad7958

А какие зто граждане в Волгограде были против памятника т.Сталину,местная единая россия наверно))))?

Asd10

А че его проверять то... Сталин он че, под анафемой штоле??

mosquito__2010

Гитлер вообще русских за людей не считал, потом пожалел. Высокомерие граничащее с нацизмом таких как...