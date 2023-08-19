Российской биатлонистке разрешили выступать за сборную Финляндии

Выступавшая ранее за сборную России по биатлону Дарья Виролайнен получила право представлять команду Финляндии на международных соревнованиях, сообщает пресс-служба финской Федерации биатлона.

«Международный союз биатлонистов предоставил Дарье Виролайнен право представлять Финляндию на международных соревнованиях по биатлону в предстоящем сезоне», — говорится в сообщении.

Виролайнен последние шесть лет вместе с семьей живет в Финляндии и выступает на местных соревнованиях. Последний раз за национальную команду России она выступала в 2018 году.

34-летняя россиянка является чемпионкой Европы в сингл-миксте, обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке и призером этапов Кубка мира.