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Российской биатлонистке разрешили выступать за сборную Финляндии

Источник:
Sibnet.ru
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Выступавшая ранее за сборную России по биатлону Дарья Виролайнен получила право представлять команду Финляндии на международных соревнованиях, сообщает пресс-служба финской Федерации биатлона.

«Международный союз биатлонистов предоставил Дарье Виролайнен право представлять Финляндию на международных соревнованиях по биатлону в предстоящем сезоне», — говорится в сообщении.

Виролайнен последние шесть лет вместе с семьей живет в Финляндии и выступает на местных соревнованиях. Последний раз за национальную команду России она выступала в 2018 году.

34-летняя россиянка является чемпионкой Европы в сингл-миксте, обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке и призером этапов Кубка мира.

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Топ комментариев

max5

я один сразу подумал про антиматерию? на деле же, ничего эпичного кроме названия(((Haзвaниe «aнтимaтepиaльнaя...

vad7958

А какие зто граждане в Волгограде были против памятника т.Сталину,местная единая россия наверно))))?

Asd10

А че его проверять то... Сталин он че, под анафемой штоле??

Иркут 69

Вот что значит править из окна лимузина или бассейна... Не зная страны.