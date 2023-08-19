Нештатная ситуация произошла на борту «Луны-25»

Нештатная ситуация произошла на борту станции «Луна-25». В результате аппарат не смог перейти на предпосадочную орбиту с заданными параметрами, сообщает «Роскосмос».

«В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что сейчас специалисты группы управления проводят анализ нештатной ситуации. В настоящее время «Луна-25» продолжает оставаться на окололунной орбите, на которую она вышла 16 августа.

«Луна-25» — это первая почти за полвека экспедиция к спутнику Земли для России. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе Южного полюса Луны, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа.