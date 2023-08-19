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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Нештатная ситуация произошла на борту «Луны-25»

Источник:
Sibnet.ru
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Нештатная ситуация произошла на борту станции «Луна-25». В результате аппарат не смог перейти на предпосадочную орбиту с заданными параметрами, сообщает «Роскосмос».

«В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что сейчас специалисты группы управления проводят анализ нештатной ситуации. В настоящее время «Луна-25» продолжает оставаться на окололунной орбите, на которую она вышла 16 августа.

«Луна-25» — это первая почти за полвека экспедиция к спутнику Земли для России. Она должна стать первым аппаратом, который мягко сядет в районе Южного полюса Луны, где преобладает сложный рельеф. Ожидается, что это произойдет 21 августа.

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Топ комментариев

max5

я один сразу подумал про антиматерию? на деле же, ничего эпичного кроме названия(((Haзвaниe «aнтимaтepиaльнaя...

vad7958

А какие зто граждане в Волгограде были против памятника т.Сталину,местная единая россия наверно))))?

Asd10

А че его проверять то... Сталин он че, под анафемой штоле??

Иркут 69

Вот что значит править из окна лимузина или бассейна... Не зная страны.