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Банковские и SIM-карты обяжут производить в России

Источник:
Sibnet.ru
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Все банковские карты с 2025 года должны будут производиться в России, с 1 марта 2026 года это требование распространится на все SIM-карты операторов связи, следует из опубликованного постановления правительства.

В разработке документа участвовали 19 российских производителей смарт-карт, радиочастотных меток и интегральных микросхем, в том числе «Микрон», «Гознак», «Ангстрем», «НМ-тех» и НИИМЭ, пишут «Ведомости».

Документ предусматривает применение балльной системы для оценки локализации производства карт со встроенными интегральными схемами и RFID-метками, что позволит провести полное импортозамещение в этой сфере.

«Разработанная балльная система подразумевает постепенное увеличение уровня локализации производства на территории РФ вплоть до применения чипов отечественного производства», — пояснил представитель Минпромторга.

Инициатива касается банковских карт, SIM-карт, транспортных карт, а также персональных карт для систем с ограниченным доступом. При этом только российские банки в прошлом году выпустили около 389,6 миллиона карт для потребителей

До февраля 2022 года российские мобильные операторы пользовались SIM-картами на компонентах мировых брендов Gemalto и Giesecke & Devrient. В банковских картах использовались чипы корейского и французского производства.

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Топ комментариев

max5

я один сразу подумал про антиматерию? на деле же, ничего эпичного кроме названия(((Haзвaниe «aнтимaтepиaльнaя...

vad7958

А какие зто граждане в Волгограде были против памятника т.Сталину,местная единая россия наверно))))?

Asd10

А че его проверять то... Сталин он че, под анафемой штоле??

Иркут 69

Вот что значит править из окна лимузина или бассейна... Не зная страны.