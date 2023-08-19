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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

«Луна-25» зафиксировала удар метеорита

Источник:
Sibnet.ru
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Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» на окололунной орбите зафиксировала удар микрометеорита, сообщает «Роскосмос».

Удар зафиксировал прибор, предназначенный для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности Луны и определения параметров окружающей плазмы.

Отмечается, что скорее всего, этот микрометеорит принадлежит метеорному потоку Персеиды, который космическому аппарату «Луна-25» удалось успешно пересечь во время перелета к Луне.

Во время полета станции по круговой орбите искусственного спутника Луны было проведено несколько включений научной аппаратуры. В частности, протестированы гамма-спектрометр «АДРОН-ЛР» и ионный анализатор «АРИЕС-Л».

Основной задачей «Луны-25» является отработка технологии мягкой посадки. Станция будет изучать внутреннее строение спутника, вести разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

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Топ комментариев

max5

я один сразу подумал про антиматерию? на деле же, ничего эпичного кроме названия(((Haзвaниe «aнтимaтepиaльнaя...

vad7958

А какие зто граждане в Волгограде были против памятника т.Сталину,местная единая россия наверно))))?

Asd10

А че его проверять то... Сталин он че, под анафемой штоле??

Иркут 69

Вот что значит править из окна лимузина или бассейна... Не зная страны.