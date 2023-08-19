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Трамп добровольно сдастся властям США

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший президент США Дональд Трамп намерен добровольно явиться в тюрьму округа Фултон 24 или 25 августа. Политика обвиняют по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия.

Прокурор округа Фултон Фани Уиллис ранее заявила, что Трампу и другим обвиняемым предписано сдаться властям не позднее 25 августа. Им предписано явиться в указанную тюрьму, где они пройдут формальную процедуру ареста.

Команда Трампа уже связалась с офисом прокурора округа Фултон, ожидается, что переговоры об условиях его явки и логистике сдачи продолжатся в начале следующей недели, передает телекомпания CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным телеканала, адвокаты бывшего президента и обвиняемых по его делу проведут переговоры с офисом окружного прокурора, чтобы заранее согласовать для подзащитных условия освобождения под залог.

Большое жюри присяжных штата Джорджия предъявило Трампу и группе из 18 человек обвинения, связанные с попытками отменить результаты президентских выборов 2020 года. Трампу предъявлено обвинение по 13 пунктам.

К ним относятся нарушение закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подача ложных документов.

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Политика #Мир
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