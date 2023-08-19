Число одиночек в России достигло рекорда

Всероссийская перепись населения в 2021 году выявила 27,6 миллиона домохозяйств, состоящих из одного человека. Эта самая крупная доля из всех видов домохозяйств — 41,8% из 66,1 миллиона.

С начала века доля одиночек выросла почти вдвое — с 22,3% в 2002 году, соответствующее исследование Института социально-экономических проблем народонаселения опубликовано журналом «Демографическое обозрение».

Преобладание одиночек в составе домохозяйств зафиксировано впервые за всю историю переписей населения в России. По итогам прошлой переписи в 2010 году одиноко проживали 14 миллионов россиян, однако семей, состоящих из двух человек, было 15,6 миллиона.

В целом по итогам последней Всероссийской переписи населения две трети домохозяйств состояли из одного или двух человек. Полных семей с детьми в России лишь пятая часть (20,7%) из всех домохозяйств.

Согласно исследованию, самый высокий процент одиночек в Центральном федеральном округе, в Москве больше половины домохозяйств — это одиночки всех возрастов. При этом в Северо-Кавказском федеральном округе одиноко проживают лишь четверть домохозяйств.