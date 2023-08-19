Работникам государственных органов повысят зарплаты

Зарплаты работников государственных органов проиндексируют на 5,5% с 1 октября 2023 года, сообщает пресс-служба Минтруда.

Решение распространяется на сотрудников, которые не имеют статуса госслужащих, отмечается в сообщении. С 1 октября 2023 года их должностные оклады увеличатся в 1,055 раза, или на 5,5%. Соответствующее постановление правительства уже подписано.

Среди работников государственных органов, чьи должностные оклады будут проиндексированы, — коменданты, заведующие канцелярией, стенографисты, экспедиторы, кассиры и представители других профессий.

Повышение должностных окладов работников федеральных госорганов, не являющихся государственными гражданскими служащими, на уровень инфляции закреплено в законе о федеральном бюджете на 2023 год.