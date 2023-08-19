Шинель певца Shaman загорелась на концерте

Во время выступления певца Shaman на пятом фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ» в Крыму на исполнителе загорелась шинель.

Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) вышел на сцену в рамках концерта Олега Газманова. В ходе исполнения песни «Эскадрон» певец в шинели начал махать шашкой под аккомпанемент пиротехнического шоу, передает «Пятый канал».

В какой-то момент шинель загорелась от случайной искры. Огонь сумел прожечь ткань — певец признался, что это стало для него полной неожиданностью. Однако Shaman в результате не пострадал.

«Слава богу, жизненно важные органы не пострадали. Но это было очень неожиданно. Но зато теперь эта шинель с историей», — рассказал исполнитель.