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Шинель певца Shaman загорелась на концерте

Источник:
Sibnet.ru
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Во время выступления певца Shaman на пятом фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ» в Крыму на исполнителе загорелась шинель.

Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) вышел на сцену в рамках концерта Олега Газманова. В ходе исполнения песни «Эскадрон» певец в шинели начал махать шашкой под аккомпанемент пиротехнического шоу, передает «Пятый канал».

В какой-то момент шинель загорелась от случайной искры. Огонь сумел прожечь ткань — певец признался, что это стало для него полной неожиданностью. Однако Shaman в результате не пострадал.

«Слава богу, жизненно важные органы не пострадали. Но это было очень неожиданно. Но зато теперь эта шинель с историей», — рассказал исполнитель.

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Топ комментариев

max5

я один сразу подумал про антиматерию? на деле же, ничего эпичного кроме названия(((Haзвaниe «aнтимaтepиaльнaя...

vad7958

А какие зто граждане в Волгограде были против памятника т.Сталину,местная единая россия наверно))))?

Asd10

А че его проверять то... Сталин он че, под анафемой штоле??

Иркут 69

Вот что значит править из окна лимузина или бассейна... Не зная страны.