ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области

Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области, один самолет получил повреждения, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что беспилотник обнаружил расчет поста внешнего наблюдения аэродрома. По аппарату открыли огонь из стрелкового оружия. В результате атаки никто из военных и персонала аэродрома не пострадал.

Ранее Общероссийский народный фронт представил приложение «Радар», через которое россияне смогут сообщать о возможных чрезвычайных ситуациях и налетах БПЛА. Приложение можно скачать на площадках Google Play и RuStore.