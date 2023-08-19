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ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области

Источник:
Sibnet.ru
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Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области, один самолет получил повреждения, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что беспилотник обнаружил расчет поста внешнего наблюдения аэродрома. По аппарату открыли огонь из стрелкового оружия. В результате атаки никто из военных и персонала аэродрома не пострадал.

Ранее Общероссийский народный фронт представил приложение «Радар», через которое россияне смогут сообщать о возможных чрезвычайных ситуациях и налетах БПЛА. Приложение можно скачать на площадках Google Play и RuStore.

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Топ комментариев

max5

я один сразу подумал про антиматерию? на деле же, ничего эпичного кроме названия(((Haзвaниe «aнтимaтepиaльнaя...

vad7958

А какие зто граждане в Волгограде были против памятника т.Сталину,местная единая россия наверно))))?

Asd10

А че его проверять то... Сталин он че, под анафемой штоле??

Иркут 69

Вот что значит править из окна лимузина или бассейна... Не зная страны.