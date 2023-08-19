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Гипермаркеты OBI переименуют в Domus

Источник:
ТАСС
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Гипермаркеты строительных материалов OBI предстоящей осенью начнут работать под новым названием Domus, сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Переименование сети — часть обязательств новых собственников после ухода немецкого бренда OBI из России, уточнила старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько.

Сеть OBI в России с апреля 2023 года контролирует холдинг «Синдика», основанный сенатором и бывшим главой Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым, который входит в число «королей российской недвижимости» по версии журнала Forbes.

Заявка на регистрацию товарного знака Domus в настоящий момент находится на стадии формальной экспертизы.

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Экономика #Торговля
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