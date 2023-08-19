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Платежи по QR-кодам заменили россиянам западные сервисы

Источник:
Sibnet.ru
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Россияне стали значительно чаще совершать расчеты по QR-кодам после приостановки работы платежных сервисов Apple Pay и Google Pay в России, а также ухода международных платежных систем Visa и MasterCard.

Так, за июль 2023 года клиенты восьми из 13 системно значимых банков России совершили свыше 40 миллионов платежей через QR-коды. По оценкам экспертов, по итогам года количество таких трансакций превысит полмиллиарда, пишет CNews.

«QR-коды сейчас становятся одним из самых популярных способов оплаты товаров и услуг. 24% покупателей минимум раз в месяц оплачивают покупки по QR-коду, и мы ожидаем, что это число продолжит увеличиваться и дальше», — отметили представители «Тинькофф».

Подчеркивается, что благодаря платежам по QR-кодам, а также проекту Mir Pay в России удалось достигнуть полного замещения Visa и MasterCard в банкинге. При этом сканер QR-кодов заменил Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, которые прекратили работу в России.

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