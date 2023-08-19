Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой»

Россия по сравнению с другими странами является «экономическим карликом», она представляет «бензоколонку, у владельца которой есть атомная бомба», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

«Китай — настоящий геополитический игрок, в то время как Россия — экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба», — сказал Боррель в интервью газете El Pais.

Боррель также отметил, что Евросоюз не заинтересован в поляризации международной системы, которая приводит к биполярному миру и вызывает появление двух конкурирующих технологических систем, заставляющих всех выбирать между одной или другой.

«Страной-бензоколонкой» Россию впервые назвал сенатор-республиканец Джон Маккейн после начала конфликта на востоке Украины в 2014 году. «Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной», — сказал он тогда в интервью телеканалу CNN.

Президент Владимир Путин в июне заявил о тенденции снижения зависимости России от «нефтегазовой иглы». Он отметил, что рост доходов бюджета за январь — май этого года, не связанных с нефтегазовым сектором, составил 9,1%.