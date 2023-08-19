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Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой»

Источник:
Sibnet.ru
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Россия по сравнению с другими странами является «экономическим карликом», она представляет «бензоколонку, у владельца которой есть атомная бомба», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

«Китай — настоящий геополитический игрок, в то время как Россия — экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба», — сказал Боррель в интервью газете El Pais.

Боррель также отметил, что Евросоюз не заинтересован в поляризации международной системы, которая приводит к биполярному миру и вызывает появление двух конкурирующих технологических систем, заставляющих всех выбирать между одной или другой.

«Страной-бензоколонкой» Россию впервые назвал сенатор-республиканец Джон Маккейн после начала конфликта на востоке Украины в 2014 году. «Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной», — сказал он тогда в интервью телеканалу CNN.

Президент Владимир Путин в июне заявил о тенденции снижения зависимости России от «нефтегазовой иглы». Он отметил, что рост доходов бюджета за январь — май этого года, не связанных с нефтегазовым сектором, составил 9,1%.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

max5

я один сразу подумал про антиматерию? на деле же, ничего эпичного кроме названия(((Haзвaниe «aнтимaтepиaльнaя...

Иркут 69

Вот что значит править из окна лимузина или бассейна... Не зная страны.

Asd10

А че его проверять то... Сталин он че, под анафемой штоле??

vad7958

А какие зто граждане в Волгограде были против памятника т.Сталину,местная единая россия наверно))))?