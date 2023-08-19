Польша согласилась отправить солдат на Украину

Польша может направить солдат на Украину для борьбы с Россией, заявил известный польский обозреватель Михал Радзиковский.

«Нет сомнений, что и премьер-министр, и другие лица, принимающие решения, будут готовы отправить польских солдат на украинский фронт во имя "защиты Родины" от мнимой российской угрозы», — написал он в статье для Mysl Polska.

По словам Радзиковского, для польских чиновников ничего не значит число погибших в конфликте, а использование Варшавой патриотического нарратива не имеет ничего общего с национальными интересами страны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что Польша намерена создать польско-украинское соединение, чтобы оккупировать территории Западной Украины. Он добавил, что ряд областей на западе страны воспринимается Варшавой как исконно польские земли.