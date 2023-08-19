Производитель кофе Jacobs лишит россиян популярных брендов

Нидерландская компания JDE Peet's прекратит поставки в Россию международных брендов кофе, в том числе Tassimo и Moccona, а также новинок для глобального бренда Jacobs, который на российском рынке будет продаваться под названием Monarch.

Остающийся в России бренд Monarch будет использовать схожие с Jacobs цвета и шрифты, чтобы покупателям было легче узнать продукцию. Производиться кофе будет на том же заводе в Санкт-Петербурге, пишет The Wall Street Journal.

JDE Peet’s владеет в Ленинградской области заводом мощностью свыше 35 тысяч тонн продукции ежегодно. Он выпускает растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire.

Компании также принадлежат такие международные бренды кофе, как Maxwell House, Douwe Egberts, Senseo и L'Or.