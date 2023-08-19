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Ozon введет единый график работы пунктов выдачи

Источник:
Sibnet.ru
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Маркетплейс Ozon вводит единый график работы для всех пунктов выдачи заказов. С 21 августа все пункты будут работать ежедневно с 9.00 до 21.00.

Отмечается, что по данному графику уже работало более 80% всех пунктов выдачи заказов Ozon. «С 21 августа мы установим его для всех точек, чтобы клиентам было удобно ориентироваться на единое время работы, где бы они ни забирали заказы», — говорится в сообщении компании.

При этом из общего правила могут быть исключения в тех случаях, когда пункты выдачи заказов расположены в зданиях или объектах с несовпадающими часами работы, предупредила пресс-служба Ozon.

Маркетплейс подчеркнул, что все партнерские пункты Ozon были заранее предупреждены, чтобы у них было время на подготовку к переходу на единый график.

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Топ комментариев

max5

я один сразу подумал про антиматерию? на деле же, ничего эпичного кроме названия(((Haзвaниe «aнтимaтepиaльнaя...

Иркут 69

Вот что значит править из окна лимузина или бассейна... Не зная страны.

Asd10

А че его проверять то... Сталин он че, под анафемой штоле??

vad7958

А какие зто граждане в Волгограде были против памятника т.Сталину,местная единая россия наверно))))?