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Поедание морской свинки в шоу Ивлеевой вызвало скандал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из выпуска «Agent Шоу»

Выпуск «Agent Шоу» Анастасии Ивлеевой с журналисткой Аленой Жигаловой (Алена Блин) переросло в скандал из-за поедания тушки морской свинки.

По правилам шоу, Ивлеева дает гостям задания на выбор. В выпуске с Аленой Блин журналистке пришлось выбирать: съесть тушку мертвой морской свинки или дать ведущей телефон, чтобы та смогла озвучить ее переписки и посмотреть удаленные фото.

Жигалова отказалась показывать телефон и начала есть морскую свинку. Эпизод вызвал волну негатива в Сети.

По словам Ивлеевой, свинку на съемочную площадку привезли из специализированного магазина в замороженном виде. Это была специальная кормовая свинка, которую используют в качестве корма для различных пресмыкающихся, что совершенно законно.

Но извиниться перед аудиторией и удалить выпуск ведущей «Agent Шоу» все же пришлось.

«Признаюсь, в виду законности и свободной продажи использование такого вида замороженного мяса меня не покоробило. Сейчас же я прекрасно отдаю себе отчет в том, что это было неэтично, вышло за грань, и с моей стороны было очень неосмотрительно давать "ок"» на такое "наказание" в своем шоу», — написала Ивлеева в телеграм-канале.

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