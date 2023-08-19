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Лайма Вайкуле лишилась дохода в России от своей музыки на радио

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал laima.vaikule.fan

Песни Лаймы Вайкуле неофициально запретили ставить в эфире российских радиостанций, причина — финансирование армии ВСУ.

Лайма Вайкуле с начала СВО негативно высказывалась в адрес России. На традиционном музыкальном фестивале в Юрмале она собрала зарубежных артистов и российских музыкантов, признанных иноагентами.

Более того, певица отдала часть выручки от продажи билетов на финансирование армии ВСУ.

После этих событий российским радиостанциям поступило негласное распоряжение о запрете песен Вайкуле, сообщает «Утро.ру».

Ранее с каждой звучащей песни артистка получала отчисления в авторском обществе, теперь она не будет получать деньги от России за свою музыку.

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