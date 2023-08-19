Россиян обязали ставить на учет дельтапланы

Сверхлегкие пилотируемые гражданские воздушные суда с 1 сентября 2024 года будут ставиться на учет, они будут регистрироваться по тем же правилам, что и легкие беспилотники, сообщает Минтранс РФ.

К сверхлегким пилотируемым гражданским воздушным судам массой до 115 килограммов относятся парапланы, дельтапланы и одноместные планеры. Сейчас они не подлежат регистрации, статистика об их количестве отсутствует.

Воздушные суда этой категории будут учитываться по тем же правилам, по которым сейчас ставятся на учет легкие беспилотники. Изменения в правила учета вступят в силу 1 сентября 2024 года.

После этого владельцы таких воздушных судов в течение 60 дней должны будут поставить их на учет в соответствии с обновленными правилами, отметило ведомство.