НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Россиян обязали ставить на учет дельтапланы

Источник:
Sibnet.ru
359 4

Сверхлегкие пилотируемые гражданские воздушные суда с 1 сентября 2024 года будут ставиться на учет, они будут регистрироваться по тем же правилам, что и легкие беспилотники, сообщает Минтранс РФ.

К сверхлегким пилотируемым гражданским воздушным судам массой до 115 килограммов относятся парапланы, дельтапланы и одноместные планеры. Сейчас они не подлежат регистрации, статистика об их количестве отсутствует.

Воздушные суда этой категории будут учитываться по тем же правилам, по которым сейчас ставятся на учет легкие беспилотники. Изменения в правила учета вступят в силу 1 сентября 2024 года.

После этого владельцы таких воздушных судов в течение 60 дней должны будут поставить их на учет в соответствии с обновленными правилами, отметило ведомство.

Еще по теме
АЗС хотят убрать подальше от рынков и ТЦ
Продажу алкоголя на летних верандах решили узаконить
Многодетным предложили четырехдневную рабочую неделю
Коллекторы и должники будут общаться через портал «Госуслуг»
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как россияне будут отдыхать в 2024 году
Виторган саркастически высказался о России
Зрители потребовали лишить «Оскара» Сандру Буллок
Появились кадры удара украинскими морскими дронами по Крымскому мосту
Обсуждение (4)
Картина дня
Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой»
Rheinmetall начнет обслуживать танки на Украине
Польша согласилась отправить солдат на Украину
Производитель кофе Jacobs лишит россиян популярных брендов
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

max5

я один сразу подумал про антиматерию? на деле же, ничего эпичного кроме названия(((Haзвaниe «aнтимaтepиaльнaя...

Иркут 69

Вот что значит править из окна лимузина или бассейна... Не зная страны.

Asd10

А че его проверять то... Сталин он че, под анафемой штоле??

vad7958

А какие зто граждане в Волгограде были против памятника т.Сталину,местная единая россия наверно))))?