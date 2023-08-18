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Украинцев призвали восстать и свергнуть Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
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Украинский народ должен восстать и свергнуть режим Зеленского, соответствующее обращение к гражданам в своем телеграм-канале опубликовал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Призываю украинский народ восстать и снести преступный марионеточный прозападный режим Зеленского», — сказал политик в опубликованном видео.

Ранее в пятницу в отношении бывшего депутата украинскими следователями было возбуждено уголовное дело за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя в стране.

Кива при этом отверг предъявленные ему обвинения в пропаганде войны и указал, что он делает все, чтобы найти компромисс и остановить конфликт между Россией и Украиной.

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Политика #Мир
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