Украинцев призвали восстать и свергнуть Зеленского

Украинский народ должен восстать и свергнуть режим Зеленского, соответствующее обращение к гражданам в своем телеграм-канале опубликовал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Призываю украинский народ восстать и снести преступный марионеточный прозападный режим Зеленского», — сказал политик в опубликованном видео.

Ранее в пятницу в отношении бывшего депутата украинскими следователями было возбуждено уголовное дело за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя в стране.

Кива при этом отверг предъявленные ему обвинения в пропаганде войны и указал, что он делает все, чтобы найти компромисс и остановить конфликт между Россией и Украиной.