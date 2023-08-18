Найден новый способ взлома iPhone

Хакеры научились обманывать пользователей смартфонов iPhone с помощью фальшивого авиарежима, незаметно получая доступ к личной информации владельцев «яблочных» аппаратов.

Техника взлома устройства основана на включении на iPhone режима полета, чтобы пользователь считал, будто телефон не передает никакие данные через Wi-Fi и сотовую сеть, пишет издание AppleInsider.

При этом злоумышленники, имитируя авиарежим, фактически могут передавать личные данные владельца смартфона по интернету, по сотовой связи или через Wi-Fi. Действия хакеров остаются незамеченными пользователями.

В процессе взлома задействованы две программы: одна меняет элементы пользовательского интерфейса, создавая фальшивый режим, а вторая — сохраняет подключение к сети для отправки личной информации.