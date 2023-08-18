НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Найден новый способ взлома iPhone

Источник:
Sibnet.ru
283 0

Хакеры научились обманывать пользователей смартфонов iPhone с помощью фальшивого авиарежима, незаметно получая доступ к личной информации владельцев «яблочных» аппаратов.

Техника взлома устройства основана на включении на iPhone режима полета, чтобы пользователь считал, будто телефон не передает никакие данные через Wi-Fi и сотовую сеть, пишет издание AppleInsider.

При этом злоумышленники, имитируя авиарежим, фактически могут передавать личные данные владельца смартфона по интернету, по сотовой связи или через Wi-Fi. Действия хакеров остаются незамеченными пользователями.

В процессе взлома задействованы две программы: одна меняет элементы пользовательского интерфейса, создавая фальшивый режим, а вторая — сохраняет подключение к сети для отправки личной информации.

Еще по теме
Представлен российский смартфон на операционной системе Rosa Mobile
Производство iPhone 15 началось до официального анонса
Оценен вред зарядки смартфона всю ночь
Xiaomi представила революционный материал для корпуса смартфона
смотреть все
Хайтек #Смартфоны #Софт
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
6447
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
9455
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
12754
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
13354
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
15737
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
17721
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
17712
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
14780
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
14796
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
15153
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Виторган саркастически высказался о России
Как россияне будут отдыхать в 2024 году
Зрители потребовали лишить «Оскара» Сандру Буллок
Появились кадры удара украинскими морскими дронами по Крымскому мосту
Обсуждение (0)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Удавиков

после потерь англичашки будут ныть, что бандеровцы неправильно водят их технику, и, да, кусты и ветки...

Asd10

А че его проверять то... Сталин он че, под анафемой штоле??

mosquito__2010

Сначала тут разводишь враньё, я задаю естественно вопрос на доказательство твоих слов, ты сливаешься...

mosquito__2010

Вас видимо надо маркировать каким то образом как в соц. сетях ), мол : "психически не здоровый индивидуум...