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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ вернет цвета металлик

Источник:
Sibnet.ru
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Российский автоконцерн АвтоВАЗ расширит цветовую гамму выпускающихся машин, их снова начнут окрашивать эмалью с металлизированным эффектом.

Так, Lada Granta в октябре получит серебристую «платину» (код цвета 691), пишет сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ». Сейчас АвтоВАЗ красит Lada Granta только двумя цветами — черной «пантерой» (672) и белым «ледниковым» (221). Остальные варианты пока недоступны.

«Как только закончатся необходимые для запуска процессы и работы, новый цвет появится в спецификации наших автомобилей на нашем сайте», — цитирует официального представителя компании «Российская газета».

Цветовая гамма выпускаемых на АвтоВАЗе автомобилей резко оскудела после начала спецоперации на Украине — на тот момент все цвета металлик закупались за границей. Из-за санкций их поставки прекратились.

Тема: Русские машины
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Asd10

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mosquito__2010

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mosquito__2010

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