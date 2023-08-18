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Как россияне будут отдыхать в 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
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Утвержден календарь выходных и праздничных дней в 2024 году, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале правительства.

Власти перенесли праздничные дни с 6 и 7 января, которые в новом году выпадают на выходные, на 10 мая и 31 декабря соответственно. Таким образом, новогодние каникулы продлятся десять дней: с 30 декабря по 8 января.

Кроме того, нерабочие дни, выпадающие на субботу 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря, будут перенесены, соответственно, на понедельник 29 апреля, вторник 30 апреля и понедельник 30 декабря.

календарь выходных и праздников на 2024 год
календарь выходных и праздников на 2024 год
Фото: © правительство РФ

Нерабочими в следующем году будут 23, 24 и 25 февраля, а также 8, 9 и 10 марта. В мае выходные продлятся четыре дня – с воскресенья 28 апреля по среду 1 мая, а затем также четыре дня — с 9 по 12 мая.

Также нерабочими в 2024 году будут 12 июня (выпадает на среду), 3 и 4 ноября (выпадают на воскресенье и понедельник, при этом суббота, 2 ноября, будет рабочей) и 29-31 декабря (воскресенье, понедельник, вторник).

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