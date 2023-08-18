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Windows 11 получит новые возможности по удалению приложений

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи Windows 11 смогут убрать больше встроенных приложений, возможность появилась после того, как Microsoft расширила список предустановленных из операционной системы программ, которые можно самостоятельно удалить.

В частности, после обновления можно удалить встроенные в операционную систему программы, которые ранее было невозможно деинсталлировать штатными методами. Так, в список вошли «Камера», «Фотографии», Cortana, «Люди», Remote Desktop.

На данный момент эта функция доступна только в одной из тестовых сборок Windows 11, доступ к которой имеют только участники программы предварительной оценки Windows Insider, однако в ближайшие недели она заработает для всех пользователей.

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Удавиков

после потерь англичашки будут ныть, что бандеровцы неправильно водят их технику, и, да, кусты и ветки...

Asd10

А че его проверять то... Сталин он че, под анафемой штоле??

mosquito__2010

Сначала тут разводишь враньё, я задаю естественно вопрос на доказательство твоих слов, ты сливаешься...

mosquito__2010

Вас видимо надо маркировать каким то образом как в соц. сетях ), мол : "психически не здоровый индивидуум...