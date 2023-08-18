Пользователи Windows 11 смогут убрать больше встроенных приложений, возможность появилась после того, как Microsoft расширила список предустановленных из операционной системы программ, которые можно самостоятельно удалить.

В частности, после обновления можно удалить встроенные в операционную систему программы, которые ранее было невозможно деинсталлировать штатными методами. Так, в список вошли «Камера», «Фотографии», Cortana, «Люди», Remote Desktop.

На данный момент эта функция доступна только в одной из тестовых сборок Windows 11, доступ к которой имеют только участники программы предварительной оценки Windows Insider, однако в ближайшие недели она заработает для всех пользователей.