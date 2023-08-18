Россия выпустила антиматериальную винтовку «Астарта»

Холдинг «Высокоточные комплексы» представил на форуме «Армия-2023» новую антиматериальную крупнокалиберную снайперскую винтовку «Астарта».

Калибр 12,7 миллиметра позволяет вести огонь по бронированным целям, а также пехоте в укрытиях. Создатели винтовки уточнили, что в первую очередь «Астарту» получат бойцы спецподразделений.

антиматериальная винтовка «Астарта» Фото : © t.me/rostecru

По своим тактико-техническим характеристикам «Астарта» превосходит 12,7-миллиметровую снайперскую винтовку ОСВ-96. Новая винтовка отвечает всем современным требованиям по эргономике и обладает необходимыми регулировками под антропометрические данные стрелка.

«Астарта» на испытаниях показала уникальную точность — на тестах с дистанции 100 метров пули влетали в одну дыру сериями из пяти выстрелов. Винтовка снабжена продуманной системой глушителя, которая позволяет минимизировать звук выстрела.

Одной из главных особенностей винтовки является ее надежность. Она изготовлена из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к различным внешним воздействиям.

Антимaтepиaльнaя винтoвкa «Астарта» пpeднaзнaчaeтcя для бopьбы c вaжными oбъeктaми мaтepиaльнoй чacти пpoтивникa, поражение живой силы — ее второстепенная задача. По своим характеристикам она превосходит знаменитую американскую винтовку Barrett M82.