Обнаружена самая адская планета

Международная команда астрономов открыла систему, состоящую из двух небесных тел. Одно из них представляет собой остывшую звезду, а второе — огромную газовую планету с температурой поверхности, которая превышает солнечную.

Обнаруженная система расположена на расстоянии около 1400 световых лет от Земли. По оценке ученых, это самая экстремальная планета из всех известных науке — ее поверхность примерно на 2 тысячи градусов горячее, чем поверхность Солнца.

По оценке исследователей, «адская планета» относится к тому типу объектов, которые астрономы называют «несостоявшимися звездами». Такие небесные тела обладают одновременно характеристиками планет и звезд.

При этом температура на дневной стороне «адской» планеты варьируется от 7 до 9 тысяч градусов по Цельсию, а на ночной стороне — от 1 тысячи до 2 тысяч градусов по Цельсию. Средняя разница температур между двумя полушариями составляет около 6 тысяч градусов.

Масса планеты в 80 раз превышает массу Юпитера, при этом объект сжат до размера газового гиганта из Солнечной системы. За счет огромной массы планете удалось выжить в непосредственной близости от своей родительской звезды.